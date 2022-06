Le gouverneur militaire de la province de l’Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya N’kashama, a encouragé le groupe armé URDPC/CODECO de continuer sur la voie de la paix, lors de la présentation, mercredi au jardin du gouvernorat à Bunia, de l’acte d’engagement unilatéral et de cessation des hostilités signé par ce groupe armé.

« Je vous encourage de continuer sur cette voie. De grâce, ceux qui ne se sont pas engagés, je les invite aussi à suivre la même voie. Ce sera le plus grand cadeau que nous pourrons offrir à notre progéniture, à la jeunesse et au pays. C’est un honneur qu’on offre à la République », a dit le lieutenant général Johnny Luboya N’kashama.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du comité provincial de sécurité, des notables de différentes communautés et des acteurs de la société civile.

Pour le gouverneur militaire de l’Ituri, l’engagement des groupes armés à mettre fin aux atrocités est un acte de bravoure, de fierté et d’amour envers ses concitoyens, qu’il y a lieu de féliciter. « Vous n’avez pas perdu votre ego et votre fierté en vous engageant pour la République, pour vos parents, frères et sœurs ».

Il a, en outre, invité les différentes communautés de sa province à la cohésion. « Arrêtons de nous juger pour qu’on avance! Il faut qu’on arrête de se juger. Arrêtons les provocations car le moment est à l’union. Construisons nous-mêmes et faisons-nous confiance pour trouver de solutions ».

Le lieutenant général Johnny Luboya N’kashama a remercié le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication personnelle au retour de la paix en Ituri, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et tout son gouvernement ainsi que d’autres intervenants, spécialement la MONUSCO, qui ont contribué avec maestria à l’aboutissement de ce processus par la signature d’un acte d’engagement des groupes armés dont l’URDPC/CODECO.

Les délégués de ce groupe armé se sont dits favorable à toutes les initiatives du Chef de l’État visant la restauration de la paix dans la province de l’Ituri, allusion faite aux assises de Nairobi (Kenya).

Ils se sont engagés à collaborer avec le gouvernement de la République dans le processus de P-DDRCS pour la réinsertion sociale de leurs combattants.

L’acte d’engagement unilatéral signé par l’URDPC/CODECO est le fruit du dialogue intracommunautaire Lendu, organisé du 01 au 04 Juin 2022 par la MONUSCO, dans la localité de Kpandroma, en territoire de Djugu, rappelle-t-on.