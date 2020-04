Le gouverneur Gentiny s’imprègne du niveau d’exécution de la mesure de confinement dans la commune de la Gombe

Le gouverneur de la ville, Gentiny Ngobila Mbaka, a effectué lundi, une visite d’inspection aux différents points d’accès vers la commune de la Gombe, en vue de s’imprégner du niveau d’exécution de la mesure de confinement dans cette municipalité.

Cette visite du chef de l’exécutif provincial lui a permis de se rendre compte du travail sur le terrain, où il a pu observer la présence des éléments de la Police nationale congolaise (PNC), ainsi que d’autres services de sécurité dans différentes barrières érigées à l’emplacement des points d’accès vers la Gombe afin de s’assurer de l’application de ses instructions.

Gentiny Ngobila a visité successivement les postes d’accès notamment au niveau de l’avenue des Huileries, à la hauteur de l’avenue Itaga, l’avenue Kabasele Tshamala (ex-Flambeau), l’avenue colonel Mondjiba non loin du Rond point SOCIMAT et enfin, sur l’avenue des Forces

armées (ex-Haut commandement).

L’autorité urbaine en a profité pour régler certains malentendus liés notamment aux badges émis par l’hôtel de ville de Kinshasa, donnant accès dans la commune de la Gombe.

A ce sujet, l’autorité urbaine a été é formel : « seuls ces badges là présentés pour la circonstance ont cours légal durant toute cette période de confinement du centre des affaires de Kinshasa ».

L’ambiance au second jour du confinement A l’instar de la journée du lundi, celle de la seconde journée du confinement est quasi identique : une longue file des véhicules attendaient de l’autre côté de la barrière, particulièrement aux abords de l’avenue des Huileries du côté de la commune de Kinshasa, de nombreuses personnes en discussion avec les éléments de la police pour tenter de franchir la barrière ; tandis que les personnes autorisées spécialement du corps médical et celles détentrices des badges de l’Hôtel de ville se mettent en ordre en respectant les règles d’hygiène : la prise de température et le lavage des mains obligatoires avant de franchir la dernière barrière donnant accès à la commune de la Gombe.

En outre, on peut également voir en retrait les agents de la police, ceux du ministère de la Santé et de l’administration urbaine étaient là pour faire respecter les instructions des autorités pour lutter contre la pandémie du COVID-19.

Source: ACP