Le gouvernement gabonais pour l’usage de la chloroquine dans le traitement du Covid-19

Le porte-parole du Comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l’épidémie à Coronavirus au Gabon, Dr Guy Patrick Obiang Ndong, a décliné le protocole thérapeutique permettant de guérir les patients atteints du Covid-19 au Gabon.

« L’Hydroxichloroquine, l’azitromicine, le Zinc et la vitamine C sont gratuits pour tous les patients dans le cadre de la prise en charge du Covid-19 », a affirmé Dr Obiang Ndong indiquant aux journalistes qu’il s’agit du traitement thérapeutique qui guéri les patients Covid-19 au Gabon.

L’usage de la chloroquine dans le traitement du Covid-19 divise le monde scientifique. Il est même interdit par l’OMS pour manque d’essais cliniques.

Une étude parue dans « The Lancet » alerte sur le manque d’efficacité et surtout les effets néfastes de la chloroquine et son dérivé l’hydroxychloroquine contre le Covid-19.