Le gouvernement congolais va rembourser sa dette de 555 millions USD à Eximbank of China

Les fonds empruntés sous le régime du président Joseph Kabila étaient destinés à la construction de nouvelles aérogares de N’Djili à Kinshasa et de Loano à Lubumbashi.

Le gouvernement congolais va rembourser sa dette de 555 millions USD contractés auprès d’Eximbank of China avec 90% des recettes de Go Pass que va générer l’IDEF de 2021 à 2023.

« Lors de trois prochaines années, les 90% des revenus de l’IDEF servirons à financer le remboursement du prêt auprès d’eximBank of China de respectivement 354 233 241 USD pour la construction de la nouvelle aérogare de l’aéroport de Kinshasa/Ndjili et 201 131 205 USD pour celle de la nouvelle aérogare de l’aéroport de Lubumbashi/Loano. Cette redevance a donc un avenir qu’il nous faut garantir, comme pouvoirs publics », a expliqué le ministre des Transports, Didier Mazenga, répondant mercredi 27 mai dernier à une question orale sur les affectations de recettes de Go-Pass récoltées par la Régie des voies aériennes (RVA).

“Pour le Gouvernement, cette redevance acceptée et acquittée par tous, expatriés comme nationaux, est une contribution citoyenne à un effort national qui valait la peine d’être entreprise et vaut la peine d’être poursuivie. D’où, la nécessité pour tous les acteurs-publics ou privés impliqués de sécuriser cette redevance. Il incombe donc aux gestionnaires et à tous les intervenants d’amplifier les acquis en comblant les carences qui restent à combler et les points forts sur lesquels il faut s’appuyer pour des actions futures améliorées, dans le sens de toujours garantir plus de transparence et de saine gestion, en un mot des bonnes pratiques de la bonne gouvernance”, a-t-il précisé.