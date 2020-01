Le gouvernement a réalisé 3,062 milliards USD de recettes entre janvier et septembre 2019, selon l’ODEP

Le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) a réalisé les recettes de 3,062 (trois milliards, soixante-deux millions) milliards USD, soit 61,50% contre les assignations de 4,979 (quatre milliards, neuf cent soixante-dix-neuf millions) milliards USD, au cours de la période comprise entre janvier et septembre 2019. L'Observatoire de la dépense publique (ODEP) relève dans son rapport publié ce mercredi que du mois d'octobre à décembre, les régies financières devraient mobiliser 1,917 (un milliard, neuf cent dix-sept millions) milliards USD. Selon ce même rapport, les partenaires extérieures ont apporté leurs appuis budgétaires, à hauteur de 170 millions sur les prévisions linéaires de 521 millions USD, soit 32,69%. Comparativement aux recettes votées par le Parlement de 695 millions USD, il se dégage un taux de réalisation de 24,52%. Quant au financement des partenaires intérieurs, il se situe à 98 millions sur une prévision de 79 millions soit 123,49%. Il souligne que le budget de la RDC reste soutenu à plus de 75% par la fiscalité domestique qui proviennent des secteurs extractifs, à savoir mines et hydrocarbures. Cependant, l'absence de certification des réserves minières et pétrolières, la corruption et évasions fiscales, les exonérations incontrôlées, l'absence de la contre-vérification constituent un obstacle majeur à la mobilisation des recettes de l'Etat. La production du cuivre et du cobalt Par ailleurs le rapport note que la production du cuivre et du cobalt au cours de la période sous examen a été respectivement de 672.272 tonnes contre 597 249 tonnes à la même période en 2018 et 53 855 tonnes en septembre 2019 contre 52 491 tonnes à la même période en 2018. Cependant, le prix des matières premières a connu des fluctuations sur le marché international. Le prix du cobalt est passé de 95.000 dollars américains en mars 2018 à 33.562,31 USD la tonne aux six premiers mois de 2019, soit en moyenne mensuelle de 117,6 % de réduction.

Comparée à l’exercice 2017-2018, la production de 2019 apparaît supérieure mais les prix pratiqués au cours de l’exercice sous examen sont inférieurs par rapport aux deux exercices précédents, dénotant ainsi une faible mobilisation des recettes.

Cependant, la loi des finances 2019 prévoyait le prix de 95.000 USD, ce qui a conduit à la diminution sensible de la contribution du secteur attractif à la croissance économique, qui est passé de 2,67 % en 2019 contre 4,77 % en 2018.

De la production du pétrole

Le rapport de l’ODEP souligne que la production pétrolière s’est située à 4 840 barils en septembre 2019 contre 4 788 à la même période en 2018. Il relève aussi qu’au premier semestre 2019, le prix du baril se négociait sur le marché international à environ 62,8 USD contre 66 USD en juin. En septembre, le baril du pétrole brut s’est effondré à 58 USD.

Les réserves de change à fin septembre 2019, se situaient à 869,88 millions de USD, grâce aux opérations des rachats de devises provenant des paiements des impôts, droits, taxes et redevances des opérateurs miniers et pétroliers. Ces réserves représentaient une couverture d’environ 3 semaines d’importations des biens et services, soit un niveau inférieur au minimum requis de 3 mois d’importations dans le cadre des critères de convergence macroéconomique de la SADC et du COMESA.

Source: ACP