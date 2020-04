Le Forum Africain de la jeunesse appelle l’UA à créer un Fonds de solidarité

Le Forum Africain de la Jeunesse pour le Dialogue et la Paix a appelé l’Union africaine (UA) à créer un Fonds africain de solidarité, tout invitant les pays africains à interagir de manière positive avec l’initiative royale marocaine visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les Etats africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie du Covid-19.Dans sa Déclaration pour lutter contre Coronavirus Covid 19, le Forum, basé à Rabat, a également invité la communauté internationale à tendre la main et la solidarité au continent africain pour faire face à la pandémie du Coronavirus, exhortant les pays et les gouvernements africains à consentir des efforts plus concertés et à renforcer les équipes médicales et scientifiques vu leur rôle central et efficace dans la protection des êtres humains contre ce virus mortel.

Le Forum Africain de la Jeunesse exprime sa solidarité avec tous les peuples et pays du monde qui ont été et restent victimes de cette catastrophe humanitaire, se disant disposé de s’engager dans toutes les initiatives humanitaires tendant à limiter la propagation du virus en Afrique et dans le monde entier.

Il salue aussi les efforts déployés par les États, les gouvernements, les organisations de la société civile et les médias pour lutter contre ce virus mortel.

Et de relever que la crise sanitaire mondiale a démontré la fragilité de la solidarité mondiale, la faiblesse des institutions internationales et la suprématie du conflit, au lieu de la logique de coopération et de solidarité face à une crise transnationale et nationale.

Le Forum constate que l’humanité vit la plus grande menace après les première et seconde guerres mondiales en raison de la propagation généralisée du Covid-19 qui continue de réclamer des vies innocentes jusqu’à à ce jour, parmi des centaines et des milliers de personnes de toutes les régions du monde et de tous les groupes d’âge.