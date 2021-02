Le maire de la ville de Goma, Muisa Nkese Timothée a salué mercredi, le geste du Fonds Social de la République Démocratique du Congo (FSRDC), qui a remis des matériels d’assainissement à sa juridiction.

L’Autorité urbaine a reconnu que le FSRDC a répondu à la demande de la Mairie de Goma en dotant la ville des matériels promettant son utilisation en bon père de famille.

« Ces matériels reçus, vont permettre au service d’assainissement de la mairie de Goma, à garder toujours la ville propre », a souligné l’autorité urbaine.

Le chef d’antenne a.i du Fonds Social de la République au Nord-Kivu, M. Crispin Banywesize qui a remis officiellement ces matériels au maire de la ville de Goma, a expliqué à la presse que ces outils ont servi pendant les travaux d’assainissement (le balayage et curage de caniveaux) des artères de la ville de Goma, dans le cadre du Projet Réponse Sociale à la crise de la Maladie à Virus Ebola (PRSMVE), implémenté sous l’approche des Travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (THIMO).

Pour le Fonds Social de la RDC, ce geste s’inscrit dans le souci de soutenir la continuité de l’assainissement de la ville touristique du Nord-Kivu, après le projet PRSMVE.

Ces matériels et équipements résiduels des chantiers, sont essentiellement constitués de 194 brouettes, 190 bêches, 130 bêches berle, 200 balais traditionnel, 60 balais brosses, 60 manches, 36 barres des mines, 30 décamètres de 100 mètre, 14 casques, 20 machettes, 77 houes, 80 panneaux de signalisation, 15 râteaux, 84 bidons vide de lave main, 38 bidons vides et des kits de lavage des mains, soit un total de 1.238 équipements. Avec les travaux d’assainissement de la ville de Goma, le FSRDC a donné de l’emploi temporaire à plus de 8.000 personnes.

Ces travaux HIMO ont pour objectif de donner de l’emploi temporaire aux vulnérables, en vue de promouvoir tant soi peu leur autonomisation financière, rappelle-t-on.