Le film « Joker » en tête d’une course aux Oscars très blanche et masculine

Avec onze nominations recueillies lundi au total, le film « Joker » de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-titre, part en tête de la course d’une 92e édition des Oscars très blanche et masculine, qui devrait cette année encore être critiquée pour son manque de diversité.

« Joker » est en lice dans les catégories du meilleur film, meilleur acteur, meilleur réalisateur, meilleur scénario adapté et de nombreuses catégories techniques. Il est au coude à coude avec trois autres favoris, « The Irishman », thriller politico-mafieux de Martin Scorsese, « Once Upon a Time… in Hollywood » de Quentin Tarantino, et « 1917 » de Sam Mendes, avec dix nominations chacun.

Leonardo DiCaprio et Brad Pitt défendront notamment les couleurs de « Once Upon a Time… in Hollywood », ode de Tarantino au cinéma et au Los Angeles des années 1960, tandis que « 1917 », film sur la Première Guerre mondiale quasiment construit comme un plan-séquence long de deux heures, fait fort dans les catégories purement cinématographiques et techniques.

Camouflet notable de l’Académie américaine des arts et sciences du cinéma, qui remet les prestigieuses statuettes: déjà snobé lors des derniers Golden Globes, le vétéran Robert De Niro n’a pas été retenu. A charge pour ses complices Al Pacino et Joe Pesci de représenter « The Irishman » dans la catégorie du meilleur second rôle masculin.

L’Académie des Oscars a en revanche fait une place remarquée à « Parasite », de Bong Joon-ho. Palme d’or du dernier festival de Cannes, le film sud-coréen a décroché six nominations, notamment dans la catégorie phare du meilleur film, celle du meilleur film étranger et celle du meilleur réalisateur.

Parmi les autres outsiders figurent « Marriage Story » (six nominations), avec son duo d’acteurs en vue Adam Driver et Scarlett Johansson, tous deux sélectionnés, « Jojo Rabbit » (six nominations) et « Les Filles du Docteur March » de Greta Gerwig. Cette dernière n’a toutefois pas été retenue dans la catégorie des réalisateurs, dont les femmes sont absentes cette année, ce qui va à coup sûr susciter la controverse à Hollywood.

