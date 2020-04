Le DRC Mining Week reporté du 7 au 9 Octobre 2020 en raison Du Covid-19

L’événement, qui devait avoir lieu du 17 au 19 juin, se déroulera désormais du 7 au 9 octobre 2020 toujours à l’hôtel Pullman Grand Karavia à Lubumbashi au Katanga.

En raison de la pandémie du coronavirus et de l’interdiction des rassemblements de grande ampleur par le Gouvernement, le DRC Mining Week a été reporté par Clarion Events Africa.

« La santé et la sécurité de nos exposants, visiteurs, employés et du grand public sont d’une importance capitale pour nous », a déclaré le Directeur Général David Ashdown dans un communiqué parvenu lundi 06 avril dernier à notre rédaction.

, « Nous avons suivi de près la propagation du virus COVID-19 dans le monde entier et en Afrique, et nous souhaitons le meilleur possible à tous nos clients en cette période difficile. Nous prenons cette décision avec le soutien et l’engagement total de nos partenaires. Nous avons attendu aussi longtemps que possible afin de pouvoir maintenir cet événement en juin, le projet générant des revenus vitaux pour les fournisseurs et les exploitants miniers, si importants pour toutes les parties prenantes en ce moment. Toutefois, le moment est venu de reporter cette plateforme emblématique et nous le faisons avec la certitude que nous pourrons organiser en octobre un événement de qualité et de valeur pour le secteur minier ». A t-il a d’ajouté