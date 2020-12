Le Président de la République Félix Tshisekedi a examiné samedi, avec son homologue sud-africain, Cyril Ramaphosa, les moyens de faire progresser l’agenda2063 en ce qui concerne le développement de l’Union Africaine (UA), au cours d’une audience qu’il lui a accordée en sa résidence Mahlamba Ndlopfu, en Afrique du Sud.

Selon les informations publiées sur le compte twitter de la présidence sud-africaine, les deux personnalités ont également réfléchi sur les voies et moyens de renforcer la coopération stratégique entre la RDC et la République Sud-africaine. Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail, note la même source, a également permis aux deux Chefs d’Etat d’échanger notamment sur les questions qui touchent le continent africain, dans le contexte de l’Union Africaine, et sur le développement au niveau régional.

Le Chef de l’Etat Félix Tshisekedi, rappelle-t-on, prendra les commandes de l’UA au mois de février 2021, pour une année, lors de l’Assemblée générale ordinaire de l’organisation panafricaine à Addis- Abeba, en Ethiopie, où se trouve son siège.

Le Président congolais qui est actuellement premier vice-président de l’UA, va succéder au Sud-africain Cyril Ramaphosa. Il sera ainsi le 2ème Président congolais à occuper la présidence tournante de la plus grande organisation africaine, après Joseph-Désiré Mobutu en 1967