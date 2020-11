Le député national Ados Ndombasi maintient la pression sur le dossier SNEL et Régideso. L’élu national regrette que les efforts fournis au parlement ne portent pas les fruits.

« Lors de la présentation du budget 2021, nous avons interpellé le Premier Ministre et le Ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité sur la question de la non fourniture d’eau par la REGIDESO et du délestage par la SNEL. Depuis mon interpellation à ce jour, rien n’a changé », regrette –t-il.

« Dans les prochains jours nous allons demander la révocation et l’arrestation pure et simple de ces deux comités de gestion pour incompétence notoire et crime contre le peuple congolais. Au-delà de nos couleurs politiques, il y a des ces causes qui devraient réellement nous unir. L’eau et l’électricité font indéniablement partie de ces causes ». a-t-il ajouté.

Clément Mubiayi DG de la régideso avait déclaré au sortir d’une réunion le 10 novembre avec le Premier ministre que: « la capacité installée dans la ville de Kinshasa avec cinq usines est de 550 000 m3 par jour, qui est la capacité nominale. Pour le moment, après plusieurs années de fonctionnement cette capacité n’est plus la même. Avec la vétusté des équipements, elle est descendue. Kinshasa a plus besoin d’environ 1 million de m3 par jour. Il manque 430 000 m3 par jour ».

Il sied de rappeler tout de même que, la Régideso a commencé la construction des usines dont celle de Lemba Imbu. Des groupes motopompes ont été commandés.