Le coronavirus fait toujours la Une des quotidiens béninois

La presse béninoise reçue vendredi à APA continue de traiter de la pandémie du Covid-19.« Aéroport de Cotonou, Isolement systématique de tout passager », écrit La Nation.

Selon le journal, les mesures de restriction annoncées par le gouvernement pour mieux contrôler le Covid-19 sont mises à exécution à l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou.

La Presse du Jour évoque « la mise en quarantaine systématique des passagers à l’aéroport de Cotonou ». D’après ce quotidien, « la nuit du mercredi 18 mars a été sans répit à l’aéroport de Cotonou. Les passagers d’une compagnie européenne ont été à leur descente d’avion, tous accueillis et mis en quarantaine dans un hôtel sis à Cotonou. Le principe est appliqué sans ménagement avec pour renfort les forces de l’ordre déployées pour la circonstance ».

Le Béninois Libéré précise que « 11 hôtels ont été réquisitionnés par le gouvernement ». Le journal explique qu’« aux lieux de confinement, ils vont observer les mesures strictes d’isolement prévues pour contenir cette maladie qui fait des ravages dans le monde depuis peu ».

Parlant de la prévention, L’Evènement Précis écrit que « le régime Talon riposte, l’ancien président Nicéphore Soglo réclame des mesures plus radicales ».

A en croire ce quotidien, pour le président Soglo, la prise de conscience du ravage du coronavirus dans le monde passe par l’adoption des mesures plus drastiques et très courageuses allant de la fermeture totale des frontières, des écoles, des lieux de cultes, des marchés et autres au respect strict des règles par les citoyens.

