Le coronavirus alimente les quotidiens marocains

Publié le 20.03.2020 à 12h18 par APA Partager











Les quotidiens marocains parus ce vendredi continuent de consacrer de larges commentaires à la pandémie du coronavirus.+Aujourd’hui le Maroc+ relève que la conférence de presse tenue par le ministre de la santé mercredi dernier était marquée par un ton différent adopté par le responsable, indiquant que sans verser dans la panique ou la psychose généralisée, la tutelle veut sensibiliser le grand public sur la particularité de la situation actuelle. Il semble que nous avons atteint une phase transitoire entre la première phase marquée surtout par la détection de cas exclusivement importés ayant contracté la maladie à l’étranger et une deuxième phase avec l’apparition de cas locaux de plus en plus importants, souligne le quotidien, expliquant que le but, selon le responsable, est de limiter au maximum la transmission du virus sur le plan local et donc l’apparition de foyer. Les prochains jours seront décisifs pour le pays entier, poursuit-il, notant que c’est la raison pour laquelle il faut respecter scrupuleusement les consignes données par les autorités sanitaires du pays en limitant les sorties au strict minimum. +Le Matin+ rapporte que le ministère de l’Intérieur a annoncé l’instauration de « l’état d’urgence sanitaire » à partir de ce vendredi, à 18h00 heure locale, et ce jusqu’à nouvel ordre. «Il s’agit-là d’une mesure inévitable pour garder la situation sous contrôle», souligne un communiqué du ministère. L’état d’urgence sanitaire, précise la même source, ne signifie en aucun cas l’arrêt de l’activité économique mais plutôt le déploiement d’une série de mesures visant à réduire au maximum la circulation des citoyens à travers l’obligation de disposer d’un document officiel délivré par les agents d’autorité afin de pouvoir quitter son domicile. data-ad-slot="2140806877"> data-ad-slot="2140806877">

+La vie Eco+ La Vie Eco souligne que le département de l’Agriculture a multiplié les sorties pour rassurer les citoyens quant à la capacité du Maroc à assurer un approvisionnement normal et régulier du marché marocain.

Selon le journal, le stock de blé destiné à la minoterie industrielle détenu par les organismes stockeurs couvre 3 mois d’utilisation, une couverture qui atteindra plus de 4 mois vers la fin du mois d’avril.

En ce qui concerne les légumes, la production des tomates primeurs couvrira les besoins du marché jusqu’au mois de mai. Même constat pour la pomme de terre et l’oignon. Au sujet des fruits, le niveau de disponibilité est très satisfaisant, indique le ministère, ajoutant qu’en plus des disponibilités, la production se poursuit de manière normale, permettant sur un plus long terme un approvisionnement régulier du marché. De même, la production des légumes et fruits couvrira les besoins du marché national même pendant le mois de Ramadan.

+L’Economiste+ écrit que les fake news sont devenues une crise collatérale à celle du Covid-19, soulignant que le besoin pour le bon journalisme n’a jamais été aussi intense, notamment dans cette période où des illuminés, imposteurs ou inconscients nourrissent les troubles à l’ordre public, en déformant la nature des mesures de confinement, l’ampleur réelle de l’épidémie.

Sous le titre « Nous y croyons », la publication estime que s’adapter à la situation inédite que le pays et le monde traversent en ce moment exige avant tout une grande mobilisation, ajoutant que la réactivité dont ont fait preuve pouvoirs publics, citoyens et entreprises y contribue et rend possible une transition sur les deux fronts stratégiques de la bataille contre le coronavirus: sanitaire et économique.