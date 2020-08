Le Conseil d’Administration de l’ACP invite le Chef de l’Etat à s’impliquer dans le dossier de spoliation de son patrimoine

Le Conseil d’Administration de l’Agence congolaise de presse (ACP) invite le Chef de l’Etat, Félix Tshisekedi, à s’impliquer pour clore le dossier de la spoliation de la concession abritant la direction générale de l’agence, dans une correspondance adressée mercredi, au directeur général de cette entreprise d’Etat, qui porte la signature du président de cet organe, Nicole Dimbambu Buanga.

Le Conseil d’Administration a salué la victoire obtenue dans ce dossier devant le tribunal de Paix de Kinshasa/Ngaliema au premier degré en matière répressive, le 23 juillet 2020.

Dans cette même missive, le Conseil d’Administration apprécie les efforts consentis par la Direction générale pour maintenir le cap et assurer une publication régulière des informations par l’Agence Nationale durant toute la période de confinement de la commune de la Gombe, en dépit de contraintes financières et autres.

Il a, à ce propos, présenté les félicitations et encouragements à la Direction générale avant de l’inviter à aller de l’avant dans l’intérêt de l’ACP et de son personnel.

Jeudi dernier, le directeur général de l’ACP, Lambert Kaboyi avait également sollicité l’implication du Chef de l’Etat, lors d’un conseil de rédaction qu’il avait présidé à l’intention du personnel de ce media public.

Il avait aussi plaidé pour que le Président de la République, à travers le gouvernement se serve du cas de l’ACP pour combattre des antivaleurs telles que la spoliation à répétition des immeubles abritant les institutions et services de l’Etat, orchestrée par un réseau mafieux d’hommes d’affaires, des agents de la justice et des Affaires foncières, dans le simple but de nuire à la quiétude sociale.

Dans son jugement, le tribunal a établi, en fait comme en droit, l’infraction de faux en écriture à charge du spoliateur et l’a condamné à 20 mois de servitude pénale principale et 20 mois de servitude principale. Il l’a aussi condamné à payer à la partie civile la somme de 10.000.000 FC (dix millions de Francs congolais) au titre de dommages et intérêt.

La juridiction a, en outre, mis les frais d’instance à sa charge, récupérable par 10 jours de contrainte par corps.

