Un grand retour raté pour Koffi Olomidé. Le concert du patron de quartier latin international, initialement prévu samedi 27 novembre 2021à Paris La Défense Arena, ne pourra malheureusement pas avoir lieu.

Après onze ans d’absence, Koffi Olomidé devait se produire à Paris La Défense Arena, une des plus grandes scènes européennes, pour son grand retour en France.

Les conséquences de la pandémie de Covid-19, notamment sur les voyages internationaux, ont malheureusement contraint la production de prendre la décision d’annuler le concert de Koffi Olomidé, initialement prévu le 13 février 2021 à Paris la Défense Arena et reporté au samedi 27 novembre 2021.

Toutes les conditions ne sont pas réunies pour accueillir les plus grandes stars de la musique africaine et internationale et offrir un show à la hauteur des attentes de Koffi Olomidé pour son public.

Les billets achetés pour le concert de Koffi Olomidé seront remboursés dans les points de vente dans lequel l’achat a été effectué, à partir du vendredi 22 octobre 2021.

Tous les billets achetés sur le site de Paris La Défense Arena seront automatiquement remboursés sur la carte de crédit utilisée lors de l’achat dans un délai de 30 jours.

Consulter les procédures de remboursement