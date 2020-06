Le Commissaire humanitaire de la Commission de l’EU attendu à Kinshasa

L’ambassadeur de l’Union européenne en RDC, Jean-Marc Châtaigner, a annoncé l’arrivée lundi prochain en RDC, du Commissaire humanitaire de la Commission de l’Union européenne pour accompagner le pays dans la lutte et prévention contre la Covid-19, le virus à Ebola et d’autres épidémies qui sévissent en RDC.

L’annonce a été faite lors des échanges qu’il a eus, mardi à Kinshasa, avec le vice-ministre des Affaires étrangères et des Congolais de l’étranger, Raymond Tchedya Patay.

Selon l’ambassadeur Jean-Marc Châtaigner, le Commissaire européen sera accompagné des ministres français et belges des Affaires étrangères et rencontrera le Président de la République, le Premier ministre, le Dr Jean Jacques Muyembe à l’INRB et la Société civile.

« Nous avons discuté ensemble de la préparation de cette visite du Commissaire européen. Nous avons eu un échange extrêmement très fructueux. Nous avons un dialogue très approfondi avec la RDC dans le cadre de la coopération », a-t-il indiqué.

Quant à l’apport de l’Union européen dans la lutte contre la COVID-19 en RDC, Jean-Marc Châtaigner a indiqué que cet apport est multiple, très varié et très concret, précisant que l’UE travaille sur la réhabilitation de quelques structures sanitaires du pays, dont l’hôpital Saint Joseph, et aussi sur la fourniture à l’INRB du matériel et équipements ainsi que des masques.

L’UE, a-t-il ajouté, travaille également sur la prévention de la COVID-19 avec la CENCO, l’église du Christ au Congo, la société civile pour atteindre toute la population

Le diplomate européen a fait savoir aussi que l’UE travaille avec le mouvement citoyen Filimbi pour sensibiliser la population contre la COVID-19.

Source: ACP