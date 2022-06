Le CICR satisfait de sa collaboration avec les FARDC

Auparavant, le ministre de la Défense nationale et anciens combattants Gilbert Kabanda Kurhenga a eu une séance de travail avec Mme Rachel Bernhard, cheffe de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur les différentes observations de cette organisation par rapport au respect des droits humanitaires et des programmes de collaboration qu’elle entretien avec les Forces armées de la RDC (FARDC) dans la formation des officiers supérieurs sur le terrain.

Rachel Bernhard a affirmé que le CICR et les FARDC entretiennent de très bonnes relations. Elle a, par ailleurs, rappelé la mission du CICR d’observer et de rappeler le respect du droit international humanitaire pendant un conflit armé afin d’amener les mesures de prévention et l’esprit de dialogue entre les belligérants.