Minami Hiroyuki, Jon-Age Oyslebo et Benoît-Pierre Lamaree, récemment nommés nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, respectivement de l’Empire du Japon, du Royaume du Norvège et du Canada en République démocratique du Congo, ont présenté leurs lettres de créance au Président de la République, Félix Tshisekedi, au cours d’une cérémonie protocolaire d’usage, organisée ce vendredi au Palais de la Nation.

Né le 9 juin 1963, le nouvel ambassadeur du Japon en RDC est diplômé en Droit de l’Université de Tokyo. Il a fait ses débuts en diplomatie en avril 1986 au ministère japonais des Affaires étrangères.

Il a été, tour à tour, conseiller à l’ambassade du Japon au Bangladesh ( juillet 2011), ministre à l’ambassade du Japon au Bangladesh ( octobre 2011) et ministre à l’ambassade du Japon au Canada( septembre 2016).

Il a également exercé les fonctions de Directeur-général de Nippon Automated Cargo And Port Consolidated System, Inc.

Jon-Age Oyslebo, nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Norvège en RDC, est né le 20 avril 1960. Il est diplomate de carrière avec une vaste expérience bilatérale et multilatérale des affaires internationales, de la diplomatie publique et du développement mondial.

Il dispose également d’une expérience antérieure en tant que journaliste et conseiller en médias. Il a aussi une expertise en analyses politique et économique, diplomatie publique, communication et dialogue international de haut niveau.

Il a exercé les fonctions de Directeur au ministère des Affaires étrangères, à Oslo (2014-2015), ministre Conseiller à l’ambassade Royale de Norvège à Pretoria, en Afrique du Sud (2019), à Washington DC (2015-2019). Il a fait les études de » international Election monitoring’ à l’Université de Bergen, à Norvège et des Sciences politiques à l’université d’Oslo.

Il parle Norvégien, anglais, français, portugais, allemand, espagnol et russe. Il est marié et père de 4 enfants.

Benoît-Pierre Lamaree, le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Canada en RDC a fait les études de génie géologique, polytechnique à l’université de Montréal, 1979, D.E.S.S, gestion du secteur énergétique, HEC Montréal 1988 et M.Sc gestion des projets à l’Université du Québec, 1990.

Il a passé près de 10 ans à exercer le métier de géophysicien au Canada et au Sénégal, avant de se joindre à la ville de Montréal, puis de travailler en Guinée et au Mali au Centre d’études et de coopération internationale. M.Lamaree est nommé ambassadeur en RDC et en République du Congo. Il est marié et père de deux enfants.