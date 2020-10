Le président Félix Tshisekedi est arrivé lundi 26 octobre 2020 à en début de soirée Brazzaville pour participer aux festivités des 80 ans du « manifeste de Brazzaville » sur invitation de son homologue Denis Sassou Nguesso, le Président de la République du Congo.

Au beach de Brazzaville, le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par M. Gilbert Ondongo, Ministre d’Etat, ministre de l’économie, de l’industrie et du portefeuille public, le ministre, représentant le Président Denis Sassou Nguesso.

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est parmi les cinq Chefs d’État invités aux activités commémoratives des 80 ans du Manifeste de Brazzaville, à savoir, Faustin Archange Touadera de la RCA, le Maréchal Idriss Deby du Tchad, Paul Biya du Cameroun ainsi que Mme Christine Ossuka Raponda, premier ministre de la République gabonaise.

Chacun de ces hôtes du Président Sassou Nguesso prendra la parole au colloque qui sera ouvert ce mardi 27 octobre au Palais des Congrès. La France sera représentée par son ministre des Affaires étrangères Jean Yves Le Driant et la Francophonie par son secrétaire général Louise Mushikiwabo. Organisé sous le thème de « De Gaulle et Brazzaville », une histoire partagée entre la France, l’Afrique et le Congo, ce colloque est l’occasion de célébrer le 80ème anniversaire du ralliement de Brazzaville à la France Libre.

En effet, le 28 octobre 1940, le général Charles de Gaulle faisait de Brazzaville la tête de pont de la résistance contre l’Allemagne nazie pendant la seconde guerre mondiale. L’ancienne capitale de l’Afrique équatoriale française devient alors la capitale de la France Libre. Président en exercice de l’Union Africaine dès janvier 2021, le Président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne manquera d’évoquer avec ses homologues des questions bilatérales et d’intérêt commun du continent.

Dans la suite du Chef de l’Etat à Brazzaville se trouvent la ministre des affaires étrangères Tumba Nzeza et son collègue de la coopération régionale M. Mandjolu.

Le 12 octobre dernier, le Président Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait reçu à la Cité de l’Union Africaine le ministre congolais des affaires étrangères Jean-Claude Ngakossso venu lui apporter l’invitation pour participer à ces manifestations.

Source: ACP