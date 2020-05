Le chef de l’Etat Antoine Tshisekedi Tshilombo s’est recueilli devant la dépouille de Charles Kilosho

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé se recueillir, mardi à la morgue de l’hôpital du cinquantenaire, devant la dépouille de Charles Kilosho, directeur-adjoint à la direction de la communication, au cabinet du Chef de l’État.

Charles Kilosho est décédé samedi dernier à Kinshasa des suites d’une maladie.

Après le recueillement, le Président de la République est allé exprimer sa compassion et un réconfort moral à quelques membres de la famille de l’illustre disparu présents sur le lieu des obsèques, notamment la mère, la veuve et le fils. Aux côtés du chef de l’État, on a noté la présence du Directeur de cabinet a.i du chef de l’État, Désiré Kashmir Kolongele Eberand et quelques membres du cabinet du Président de la République.

La cérémonie funéraire s’est déroulée dans le strict respect des mesures prises par les autorités du pays pour faire face à la pandémie de COVID 19, notamment le port des masques et la distanciation sociale.

Source: :ACP