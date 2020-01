Kinshasa : marche d’indignation Sylvano Kasongo met en garde Fayulu et Muzio

Sylvano Kasongo prévient que la police va appliquer la décision du gouverneur Gentiny Ngobila qui n’a pas pris acte de la marche projétée par Martin Fayulu et Adolphe Muzito ce 17 janvier.

Dans un communiqué du commissaire provincial de la Police ville de Kinshasa, Sylvano Kasongo met en garde les organisateurs de la marche et promet de disperser tout attroupement « non justifiée » de plus de 10 dix personnes.

Le commissaire divisionnaire adjoint rappelle » qu’aucune marche ne sera organisée dans la ville de Kinshasa le vendredi 17 janvier 2020. Cette date est dédiée à la commémoration de la mort du héros national Patrice Emery Lumumba« , indique le communiqué.



Le chef de la police assure que ses éléments feront usage de tous les moyens légaux à leur disposition pour empêcher tout trouble à l’ordre public.