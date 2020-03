Le chef de cabinet du président Buhari contaminé par le Covid-19

Le chef de cabinet du président nigérian, Abba Kyari, a été testé positif au Covid-19, a appris APA mardi auprès du Centre national de contrôle des maladies (NCDC), qui précise que les tests effectués sur le président Buhari sont revenus négatifs.M. Kyari, 82 ans, est actuellement en auto-isolement à sa résidence et non au Centre d’isolement de Gwagwalada à Abuja.



Le chef de cabinet du président est rentré d’Allemagne le 14 mars après que lui et le ministre de l’Energie ont terminé les négociations sur l’accord d’électricité avec la firme allemande Siemens pour trouver une solution au problème de l’approvisionnement en électricité au Nigeria.



Le principal assistant du président a participé à de nombreuses réunions après son retour de voyage la semaine dernière. Il aurait commencé à tousser lors d’une réunion le 22 mars 2020 à la Villa Aso Rock, alimentant les spéculations sur une contamination éventuelle au coronavirus.



L’ancien vice-président nigérian Atiku Abubakar et quelques personnalités ont envoyé des messages de bonne volonté et de bon rétablissement à Kyari.Le sénateur Dino Melaye a également déclaré sur son compte Twitter : « Mes pensées et prières vont à Abba Kyari, chef de cabinet du président. Notre bon Dieu vous guérira et guérira notre nation ».