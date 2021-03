Le compositeur et interprète-chanteur congolais Josky Kiambukuta, vient de quitter la terre des hommes une année après son retour de l’Europe où il a passé plus d’une décennie pour des soins médicaux appropriés.

L’une des plus belles voix de la République Démocratique du Congo s’en est allé en laissant un répertoire tant riche en mélodies qu’en contenu. Le chanteur Josky Kiambukuta , s’est imposé en maître de leads vocaux durant tout son parcours musical à travers deux écoles de la musique congolaise nitamment l’African fiesta du Dr Nico Kassanda wa Mikalayi et le Tout Puissant Ok Jazz du grand maître Franco Luambo Makiadi.

Les congolais et d’autres mélomanes d’ailleurs, se souviendront longtemps de ses tubes à succès tels que : « Sadi na boyi masumu » dans l’African fiesta et plusieurs autres chansons dans l’Ok Jazz, Bana ok, en solo (nzonzing) notamment Bimasha Bim Sum, où l’artiste a immortalisé un riche diamantaire portant le même nom ;

La belle voix et la notoriété de l’illustre disparu Josky, lui ont valu la sollicitation de plusieurs de ses collègues artistes qu’il a accompagné dans plusieurs disques.