Le CEPICI au contact des investisseurs en difficulté en raison de la Covid-19

Le ministre ivoirien auprès du premier ministre chargé de la promotion de l’investissement privé, par ailleurs, directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), Emmanuel Esmel Essis, a visité vendredi le chantier de l’hôtel Mövenpick, un réceptif hôtelier de cinq étoiles en construction au Plateau, le quartier administratif d’Abidjan qui connaît un retard de livraison à cause de la Covid-19.Au terme de cette visite, M. Essis a promis des « facilitations » au bénéfice des promoteurs de cet établissement. « Un projet pareil en plein investissement lié à la Covid-19, il y a des retards qui se font et nous avons garanti au promoteur du projet de faire en sorte que des facilitations soient trouvées pour que les retards observés puissent être prorogés au niveau du code des investissements», a promis M. Essis.

Auparavant, il a exprimé sa satisfaction de voir ce projet avancer malgré la maladie à Covid-19. Avant lui, Nicolas De Roquefeuil, l’administration de Hospitality Capital Partner (HCP), le promoteur de cet hôtel, a souligné que son établissement qui devrait être livré en ce mois de juillet, a connu des retards (matériaux et personnels) en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.

« Le projet a quand même bien redémarré et on compte le terminer d’ici la fin de l’année», a-t-il assuré. Parlant des difficultés rencontrées par son entreprise, il a relevé des coûts supplémentaires dus au retard de livraison et « un business plan qui n’est plus le même que celui prévu au départ ».

Le ministère ivoirien chargé de la promotion de l’investissement privé a entrepris d’accompagner les entreprises « en cours d’investissement » qui ont des difficultés en raison de la crise sanitaire de la Covid-19.