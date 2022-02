« Le Cédéao ne pourrait pas accepter une transition de cinq ans » (médiateur)

Le médiateur de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) dans la crise malienne Goodluck Jonathan, estime que le Mali doit rapidement retrouver un régime démocratique.Attendu à Bamako ce jeudi, la capitale malienne, Goodluck Jonathan a déjà donné le ton. Le médiateur ouest-africain pour le Mali a appelé les autorités maliennes à une transition démocratique dans « les plus brefs délais ».

« Je ne peux pas me prononcer avec autorité parce que je ne suis pas le président. Mais parce que je suis le médiateur, nous pensons que cinq ans, c’est trop long pour un gouvernement de transition », a déclaré Goodluck Jonathan, qui présidait mardi une réunion du « Conseil des sages », qui travaille sur la « diplomatie préventive » et la « prévention des conflits » à Lagos, l’ancienne capitale du Nigeria. « Je pense que la Cédéao pourrait ne pas l’accepter. Nous allons poursuivre les négociations avec eux (la junte militaire) et faire en sorte qu’ils réduisent cette durée », a-t-il ajouté.

Le médiateur de la Cedeao ne s’en est pas limité là, il a aussi réagi au vote du Conseil national de la transition malien, l ‘organe législatif contrôlé par les militaires depuis le coup d’Etat d’août 2020, qui a entériné une période de transition au Mali pouvant aller jusqu’à cinq ans. « Le Parlement du Mali est une portion d’un gouvernement malien qui est lui-même une aberration, ses membres ne sont pas élus », a déclaré Goodluck Jonathan. « Nous devons y mettre fin dans les plus brefs délais » dit-il.

Une mise au point qui risque bien de froisser le pouvoir de Bamako qu’il doit rencontrer aujourd’hui pour porter le message des chefs d’Etat de la Cédéao.