Le BM mobilise 800 millions de dollars pour financer des projets sociaux, agricoles et de transport au Maroc

La Banque mondiale a mobilisé un montant de 800 millions de dollars pour financer d’importants projets sociaux, agricoles et de transport au Maroc, annonce un communiqué du ministère marocain de l’Economie et des finances, parvenu à APA.Les accords, signés à Rabat par le ministre marocain de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohammed Benchaaboun, et le Directeur des opérations pour le Maghreb et Malte à la Banque mondiale, Jesko Hentschel, concernent le projet de réponse d’urgence de la protection sociale face à la COVID-19 pour une enveloppe de 400 millions de dollars, le programme Génération Green (250 millions de dollars) et le programme d’appui au secteur des déplacements urbains (150 millions de dollars), précise la même source.

Ainsi, le projet de réponse d’urgence de la protection sociale face à la COVID-19 vise à appuyer les efforts du gouvernement entrepris lors de la crise sanitaire de la COVID-19, à atténuer les impacts négatifs de la crise et à renforcer le système de protection sociale par la contribution au déploiement des allocations familiales et à l’amélioration de la gouvernance, des infrastructures numériques et la cohérence des différents programmes sociaux, en soutien aux ménages pauvres et vulnérables.

Par ailleurs, le projet comprend un dispositif de financement pour imprévus autorisant la réaffectation rapide des fonds pour réagir au plus vite à d’ éventuelles urgences.

Quant au programme Génération Green, il se propose d’améliorer l’inclusion économique des jeunes en milieu rural, ainsi que l’efficacité de commercialisation et la durabilité environnementale des chaînes de valeur agricoles et agroalimentaires.

De ce fait, il permettrait de stimuler les investissements dans le secteur agricole et agroalimentaire, d’augmenter la valeur ajoutée du secteur et les exportations des produits agricoles et agroalimentaires, de créer des emplois supplémentaires et d’augmenter les revenus ruraux.

Pour ce qui est du financement additionnel du programme d’appui au secteur des déplacements urbains, il tend à garantir l’extension du programme initial, suite à la réussite de ce dernier, dans le but de renforcer les capacités des institutions de transport urbain, de mettre en œuvre et d’assurer le suivi des infrastructures et services de transport urbain.