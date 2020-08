Eugène Diomi Ndongala, président de la formation politique Démocratie chrétienne (DC), a ,à travers un communiqué dont une copie est parvenue à notre rédaction, exprime toute son inquiétude pour la détérioration de la situation sociopolitique au Kongo central.

La grave situation sécuritaire a atteint son point de paroxysme avec l’assassinat du député provincial Nsimba Sukami, la nuit du 14 août 2020, à 2h00, dans sa propre résidence.

« La victime de ce dernier crime crapuleux a été tuée par des inconnus armés, en présence de ses filles, par des individus non autrement identifiés qui, après avoir commis leur forfait, seraient revenus, quelques heures plus tard, sur le lieu du crime pour récupérer le téléphone de la victime, tout en oubliant, dans la précipitation, une arme et sans voler aucun autre bien de valeur dans la maison », détaille le communiqué de la DC.

Pour ce parti, ce qui est très inquiétant est que l’arme oubliée par les assassins a été récupérée, selon les informations précises parvenues par des témoins présents sur place le lendemain matin, par le directeur de cabinet du ministre provincial de l’Intérieur en lieu et place de la police scientifique.

Il sied de souligner que l’honorable Nsimba Sukami était le premier suppléant de l’actuel gouverneur déchu du Kongo central, alors que celui qui prendra sa place à l’Assemblée nationale sera le petit frère de la même autorité.