La veille, les spéculations allaient bon train après que l’ancien chef d’État congolais a été vu dans de courts clips partagés sur les réseaux sociaux. Certains ont suggéré qu’il se voyait décerner un doctorat, tandis que d’autres ont affirmé qu’il participait simplement à un webinaire.

Finalement, l’affaire a été tranchée samedi par l’un des plus hauts responsables de l’université de Johannesburg. « Oui, il (Joseph Kabila) a fini sa maîtrise », a écrit professeur Tshilidzi Marwala, vice-chancelier de l’université, dans un échange en inbox avec VOA Afrique via le réseau social Twitter.

Working lunch with former president of the DRC Joseph Kabila and UJ Council Chair Mike Teke. pic.twitter.com/pa2NzKpsIm

— Tshilidzi Marwala (@txm1971) July 17, 2021