Lancement d’une chaîne de solidarité pour lutter contre le coronavirus en Côte d’Ivoire

La ministre ivoirienne de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Pr Mariatou Koné a lancé lundi à Abobo ( Nord d’Abidjan), une campagne de sensibilisation et de solidarité en vue de lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus en Côte d’Ivoire où 25 cas ont été confirmés.« Le gouvernement envoie du gel, du savon, des gangs et des masques. Tous ceux qui peuvent donner quelque chose pour distribuer peuvent le déposer au ministère, dans les directions départementales ou dans les préfectures…Il faut qu’on s’organise à créer cette chaîne de solidarité pour combattre cette maladie», a exhorté Mme Koné lors du lancement de cette campagne de solidarité à Abobo-Anokouakouté.

Dix mille kits composés de gels, savons, cache-nez et gants ont été remis aux populations vulnérables des communes de d’Abobo (Nord) , Yopougon (Ouest) et de Koumassi (Sud), lors de la première journée de cette campagne qui se poursuivra sur l’ensemble du territoire national.

La ministre a lancé un appel à l’endroit des sportifs , artistes , professionnels des médias et de la communication, institutions , entreprises du secteur privé , chancelleries , organisations de la société civile ainsi que toutes les personnes de bonne volonté pour des appuis matériels à l’effet de soutenir les ménages pauvres et les populations vulnérables . A cet effet, un guichet est ouvert au ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté.

« C’est un virus qui est mortel. Il ne trie pas. On doit suivre l’exemple de certains pays et se battre pour limiter sa propagation. Il n’y a pas de remède, la seule chose qui peut nous sauver c’est le respect des consignes », a insisté Mme Koné, invitant les populations à éviter la rumeur sur les potentiels remèdes du coronavirus.

« La maladie est très dangereuse. Si on respecte scrupuleusement les consignes, on sera sauvé (…) Il y a des gens qui jouent avec la maladie. Ils disent que c’est la maladie des blancs. Le virus ne se promène pas seul. C’est l’homme qui le fait circuler», a par ailleurs expliqué la ministre.

Le gouvernement ivoirien a pris 13 mesures complémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus en Côte d’Ivoire. Depuis son apparition en décembre dernier en Chine, la maladie à Coronavirus a fait plus de 13 000 morts dans le monde et plus de 330 000 cas d’infection dont 25 en Côte d’Ivoire.

