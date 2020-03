Lancement d’une campagne de sensibilisation contre le cancer du sein en Côte d’Ivoire

La deuxième édition de la campagne de sensibilisation contre le cancer du sein dénommée « Mes seins sans cancer », une initiative de l’ONG Echos Médias, a été lancée à Aboisso dans le Sud-Est ivoirien, indique une note d’information transmise samedi à APA.Dans un discours de lancement de cette campagne le samedi 07 mars dernier, Dr Eugène Aka Aouélé, le ministre ivoirien de la Santé et de l’hygiène publique a dressé l’état des lieux des pathologies cancéreuses en Côte d’Ivoire, notamment le cancer du sein dont près de 2248 nouveaux cas sont dénombrés par an dans le pays.

« Le cancer du sein, premier cancer dans le monde et aussi en Côte d’Ivoire, touche un dixième de la population féminine et constitue le premier cancer concernant cette cible. Entre 2000 et 2012, le cancer du sein a connu une croissance considérable», a fait remarquer Dr Aouélé égrenant les actions du gouvernement ivoirien pour combattre cette maladie.

Il a cité, à cet effet la création d’un Programme national de lutte contre les cancers qui s’articule autour de trois stratégies. Notamment, la sensibilisation par le diagnostic précoce, la prise en charge, les activités promotionnelles telles que la communication pour le changement de comportement.

En dépit de ces efforts des autorités ivoiriennes, a estimé Eugène Aka Aouélé, des défis demeurent encore. Il s’agit entre autres, d’améliorer le diagnostic précoce de 20%-35% étant entendu que l’indicateur à atteindre est de 70% d’ici 2022 et renforcer les capacités des médecins généralistes des établissements sanitaires de premier contact d’ici 2022 pour la prévention et la référence.

« Pour un réel contrôle de la maladie cancéreuse, il convient d’encourager le dépistage des cancers féminins et de s’impliquer dans la campagne d’information et de sensibilisation», a poursuivi le ministre. Saluant l’initiative de l’ONG Echos Médias, il a invité cette organisation à sensibiliser les populations au sujet des moyens de prévention du cancer du sein et « briser la hantise » de cette maladie.

« La campagne Mes Seins sans cancer, vient répondre à une problématique, celle du manque d’information sur la maladie», a expliqué de son côté, Leah Muriel Guigui, la présidente d’Echos Médias annonçant une tournée de sensibilisation de son organisation dans les villes et communes de Côte d’Ivoire. Selon elle, l’information reste une « arme efficace » dans la lutte contre le cancer du sein.

data-ad-client="ca-pub-9760088965124508" data-ad-slot="2140806877">