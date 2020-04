Lancement de l’enseignement à distance à l’ESP/UNIKIN pour la formation des apprenants

L’Ecole de Santé Publique de l’Université de Kinshasa (ESP-UNIKIN) a lancé les enseignements à distance de certains cours en vue de former les apprenants de l’année académique 2019-2020, pendant cette période de suspension des activités dans le cadre de la lutte contre la propagation de Coronavirus.

Cet enseignement à distance passe par la plate-forme intra net « Moodle ».

Selon la source, le premier cours sur « les sources des données en épidémiologie » a été déjà lancé afin de permettre aux apprenants de se familiariser avec la plate-forme.

Le cours de gestion des catastrophes sera également bientôt mis en ligne, indique la même source, soulignant que ceci permettra aux apprenants et leurs facilitateurs de rester en contact durant cette période de confinement.

Cette initiative a été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme par les apprenants qui ont donné les premières impressions.

Créée à la suite d’un partenariat conclu entre les gouvernements congolais et américain en 1987, l’Ecole de santé publique organise, pour les cycles de diplôme d’études approfondies (DEA) et du doctorat, les filières notamment d’épidémiologie et de santé publique.

Cette école est réputée dans le monde pour la qualité de sa formation dans les différents domaines de santé publique.

Mesures préventives contre le Coronavirus activées sur le site universitaire

Par ailleurs, l’Ecole de santé publique s’est alignée derrière les mesures prises par le gouvernement de la République en mettant et activant des mesures préventives non seulement en son enceinte mais également sur le site universitaire.

A part l’arrêt des cours durant cette période de la pandémie afin de protéger ses apprenants et son personnel, indique cette source, plusieurs mesures préventives ont été prises notamment l’affichage des banderoles portant des messages de sensibilisation de la population sur la prévention contre le Coronavirus.

L’Ecole de santé publique sensibilise à cet effet, la population à la prise de conscience, au lavage des mains et à la distanciation sociale pour éviter de contaminer son entourage.

Des banderoles, affiches, dispositifs de lavage des mains et thermomètres sont utilisés pour faire parvenir ce message à la communauté.

Ces banderoles sont affichées à l’Intendance universitaire, à l’entrée du plateau des professeurs, au trafic, devant la faculté de médecine, devant les Cliniques Universitaires de Kinshasa et bien évidemment devant l’Ecole de santé Publique, tandis que les dispositifs de lavage des mains sont placés à l’entrée de l’Ecole de santé publique et dans chaque couloir pour permettre à toute personne qui y accède de laver correctement ses mains avec du savon.

L’Ecole de santé publique avait développé un plan institutionnel de riposte proposant les mesures nécessaires à mettre en place pour riposter à un cas éventuel pouvant survenir sur le site universitaire.

En plus de ce plan, les experts de l’Ecole, repartis en différentes commissions, sont disposés à soutenir les efforts du ministère de la Santé dans la lutte contre cette pandémie.