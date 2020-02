Lancement à Abidjan de la 29è édition de la Journée internationale de la femme

La vingt-neuvième édition de la Journée internationale de la femme (JIF) qui est célébrée chaque année dans le monde le 08 mars, a été lancée jeudi à Abidjan autour du thème national, «la promotion de la femme, un atout pour la paix durable en Côte d’Ivoire ».A cette occasion, Bakayoko-Ly Ramata, la ministre ivoirienne de la Femme, de la famille et de l’enfant a expliqué dans un discours que cette journée dédiée aux femmes offre l’occasion aux gouvernants de faire le bilan des acquis en matière d’égalité de chance homme-femme dans leurs pays respectifs.

Poursuivant, elle s’est félicitée de la volonté du président ivoirien Alassane Ouattara d’œuvrer à la promotion des droits des femmes en Côte d’Ivoire avec notamment, la loi sur le quota de 30% de femmes aux assemblées élues qui a été promulguée le 14 octobre dernier.

De l’avis de Mme Bakayoko, l’application de cette loi permettra d’augmenter le taux de représentativité des femmes dans les assemblées élues « qui reste encore faible ». «Cette loi donne espoir à chacune et à chacun de nous quant à la présence des femmes dans les assemblées élues. Pour ce faire, nous devons nous mobiliser à l’effet de son appropriation par toutes les femmes de Côte d’Ivoire», a-t-elle invité.

Malgré ces efforts consentis par les autorités ivoiriennes, Mme Bakayoko a indiqué un certains nombre de défis à relever. Elle a fait cas entre autres de la faible représentativité des femmes dans les instances de décision, le nombre encore élevé de femmes analphabètes et la persistance des violences basées sur le genre.

Pour elle, ces défis restent des entraves à l’émancipation économique et sociale de la femme et ne lui permettent pas de jouer son rôle d’actrice de paix et de cohésion sociale.

Instituée par la Résolution 32/142 du 16 décembre 1977 des Nations Unies, la Journée Internationale de la Femme (JIF) ou Journée des Droits de la Femme, consacre chaque année un mois d’intenses réflexions sur la nécessité de créer les conditions les plus idoines pour favoriser l’épanouissement de la femme et sa pleine participation à la vie de l’humanité. Cette 29è édition sera officiellement célébrée en Côte d’Ivoire à Anyama ( Banlieue Nord d’Abidjan) le 07 mars prochain.

