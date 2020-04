L’an 4 du régime de Patrice Talon et coronavirus se partagent la Une des quotidiens béninois

Les journaux béninois parus ce lundi traitent du quatrième anniversaire de la prestation de serment du président Patrice Talon et annonce de nouveaux cas de coronavirus détectés hier dimanche 5 avril.L’Evénement Précis affiche: « 06 avril 2016-06 avril 2020-Talon boucle 4 ans de gouvernance : de grandes réalisations ». Le quotidien revient sur les réalisations du gouvernement à travers la mise en œuvre du Programme d’actions du gouvernement et s’intéresse plus particulièrement au secteur de la culture et du tourisme.

« L’an 4 du quinquennat du régime Talon en cours a été marqué par une kyrielle d’actions ayant permis à l’axe tourisme-culture-arts de retrouver ses lettres de noblesse. Cette période du quinquennat a surtout connu la prolifération et l’accélération des démarches devant permettre au Bénin de rapatrier ses œuvres culturelles pillées par les occidentaux lors de la période coloniale », renchérit le journal.

Le Potentiel mentionne: « An 4 de Patrice Talon au pouvoir-De grandes réalisations, l’image du Bénin restaurée ». Ce journal revient sur la sortie médiatique du Directeur de la communication gouvernementale qui était sur le plateau de la télévision nationale à la veille de la célébration des 4 ans de Patrice Talon au pouvoir.

La Nation analyse cette sortie médiatique et titre: « Le style et la méthode Patrice Talon décryptés ».

Le Meilleur rapporte les propos du Directeur de la Communication gouvernementale qui dit: « Je pense que l’œuvre entamée depuis 4 ans relève d’une épopée qui mériterait d’être poursuivie ».

Si pour La Priorité « rigueur, ambitions et témérité caractérisent le président Talon », L’Autre Vision estime que « Patrice Talon est toujours dans la posture d’un homme d’Etat pragmatique et rigoureux ».

