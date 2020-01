L’agriculture congolaise au menu d’un forum aux Pays-Bas

Un forum sur la mécanisation et l’intensification de l’agriculture congolaise se tiendra à Amsterdam (Pays-Bas) le 25 février 2020, a appris APA lundi auprès du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.« Dénommé +Grow Congo invest in agriculture+, ce forum qui portera sur le financement de l’agriculture vise à promouvoir les investissements dans le secteur public et privé afin de réaliser l’ambition de transformer l’agriculture congolaise », explique notre source.

Le programme congolais de développement 2018-2022 fait de l’agriculture un secteur principal de la croissance et de la diversification de l’économie pour une autosuffisance alimentaire dans le pays.