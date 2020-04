L’affaire Ne Muanda Nsemi créée des polémiques et l’indignation des députés du Kongo Central

Auteur de plusieurs chefs d’accusation dans la capitale congolaise et dans la province du Kongo Central, Ne Muanda Nsemi, Chef du mouvement politico-religieux « Bundu Dia Mayala », a été appréhendé après l’échec des négociations pour sa reddition, à l’issue d’un assaut organisé par la police, vendredi 24 avril dernier, dans sa résidence de Macampagne, à Kinshasa.

Avec lui, plus d’une centaine de ses adeptes dit « Makesa » ont également été appréhendés et conduits au Commissariat provincial de la police/Kinshasa. Une opération qui a coûté la vie à 8 de ses adeptes et plusieurs blessés dans le camp de la police nationale congolaise tout comme dans celui du leader de BDM. Aux dernières nouvelles, il se trouverait au centre neuro-psycho pathologie (CNPP) à cause de ses troubles psychiques constatés.

Les actes de vandalisme, voire xénophobes de Makesa dans les deux entités provinciales de la RDC, alors que le pays fait déjà face à une crise sanitaire criante liée à la pandémie de Covid-19, suscitent de nombreuses interrogations du côté de la population.

Indignation des députés du Kongo Central…

Après l’arrestation de l’un des leurs, le caucus des élus du Kongo Central ont dénoncé ce qu’ils ont qualifié de «dérapages de la police nationale» dans la répression contre les adeptes de Bundu Dia Kongo. Ils relèvent également la responsabilité du gouverneur du Kongo central, Atou Matubuana, qui, selon eux, est un ancien du Bundu Dia Kongo. «Si aujourd’hui on a arrêté Ne Muanda Nsemi, que fait-on de ceux qui ont ouvert le feu sur les adeptes de Muanda Nsemi se trouvant dans une église ? », s’est interrogé Fabrice Puela, député Ne Kongo.

Encore que les policiers se sont lancés dans les actes de vandalisme dans la résidence de Ne Muanda Nsemi, chose que les autorités de la police nationale regrettent amèrement et promettent de sévir contre les responsables de ce comportement déviant.

Le Secrétaire Général du Mouvement Bundu Dia Mayala, quant à lui, déplore le non-respect de l’engagement relatif aux négociations entre le Gouvernement et le mouvement politico-religieux cher à Ne Muanda Nsemi, quelques jours avant son arrestation.

