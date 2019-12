LafargeHolcim Côte d’Ivoire et l’INP-HB signent une convention pour l’insertion des jeunes diplômés

La société de cimenterie LafargeHolcim Côte d’Ivoire et l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro ( INP-HB), ont signé une convention de partenariat pour soutenir l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de cet établissement d’excellence, indique un communiqué transmis lundi à APA.« Ce partenariat Grande Ecole-Entreprise a pour objectif de soutenir la formation et l’insertion professionnelle des jeunes diplômés par des stages de formation et de découvertes dans les unités de production et de distribution du groupe ( LafargeHolcim) en Côte d’Ivoire», explique le cimentier.

Par ailleurs, ajoute le communiqué, les équipes d’encadrement de l’INP-HB pourront également bénéficier des sessions d’actualisation de leurs connaissances sur les matériaux de construction et les solutions de constructions durables.

Par ce partenariat, conclut le texte, les deux parties espèrent ainsi contribuer effectivement au développement des technologies et de la science au travers des projets communs de formation. Cette convention de partenariat s’inscrit dans la politique d’accompagnement et de promotion de l’excellence initiée en 2016 par la cimenterie à travers le programme Bélier Jeunes Talents.

Un programme qui a permis de former puis d’intégrer aux effectifs de LafargeHolcim Côte d’Ivoire neuf jeunes diplômés de l’INP-HB. LafargeHolcim Côte d’Ivoire, filiale du groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, est le producteur du Ciment Bélier.

Avec plus de 270 points de vente LafargeHolcim assure la distribution du ciment Bélier et de 400 autres références produits à travers son réseau de franchises Binastore.