L’actualité économique au menu des quotidiens marocains

L’attractivité des investissements étrangers, la visite du président de la Banque mondiale au Maroc et la participation du Maroc au Forum mondial de l’Eau à Dakar, sont les principaux sujets traités par les quotidiens marocains parus ce mercredi.+L’Economiste+, qui aborde l’attractivité des investissements étrangers, écrit que les délégations étrangères multiplient, certes, les visites de prospection un peu partout dans le Royaume, a fortiori dans les provinces du Sud, mais la démarche adoptée « pèche par des maladresses, des couacs, ou encore des incohérences, et ce, dès l’arrivée aux aéroports ».

Le journal estime capital d’apprendre à “marketer” et “vendre autrement” les atouts de nos territoires, étant donné que le pitch de présentation est un élément “fondamental”, voire “stratégique”, critiquant la “démarche trop classique” des institutionnels, qui consiste à “réciter des fiches techniques corroborée d’un narratif barbant”.

“On ne reçoit pas des Américains comme l’on reçoit des Français ou des Émiratis! L’approche devra plutôt opter pour un ciblage millimétré des spécificités des investisseurs”, explique-t-il, appelant à comprendre en amont les besoins de l’investisseur et apporter des réponses sur mesure.

+Le Matin+, qui s’intéresse à la performance à l’économie marocaine durant l’année 2022, écrit que c’était attendu. La Banque centrale a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour 2022. Sous l’effet de conditions climatiques défavorables et d’une conjoncture difficile, la valeur ajoutée agricole devrait dégringoler de 19,8% cette année.

Ce qui ramènerait la croissance économique à 0,7%, contre les 2,9% projetés lors du conseil tenu en décembre 2021. En 2023, sous l’hypothèse d’une récolte moyenne de 75 millions de quintaux, la valeur ajoutée agricole devrait monter de 17%, portant la croissance à 4,6%, contre 3,4% pronostiqués par l’institution en décembre dernier.

+Assahra Al Maghribia+ rapporte que dans le cadre de la participation distinguée du Maroc aux travaux de la 9-ème édition du Forum mondial de l’eau, qui se tient du 21 au 26 mars dans la capitale sénégalaise Dakar, le ministère de l’Équipement et de l’Eau a mis en place un Pavillon pour mettre en avant l’expérience du Royaume et réalisations dans le secteur des ressources hydriques.

Aménagé au Centre d’exposition du Centre International de Conférences Abdou Diouf (Cicad), à Diamniadio, le Pavillon marocain, d’une superficie de 325 m2, a été inauguré par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, au premier jour des travaux de ce Forum, en présence du président du Conseil mondial de l’eau, Loïc Fauchon, du Haut Commissaire de l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), Hamed Diané Séméga, lauréat de la 7-ème édition du Grand Prix mondial Hassan II de l’Eau, et du lauréat du précédent Grand Prix, ainsi que de l’ambassadeur du Maroc au Sénégal, Hassan Naciri, et des membres du Comité Permanent du Grand Prix Hassan II.