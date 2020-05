La Zambie lance son portail commercial

La Zambie a lancé vendredi un portail de commerce en ligne dans le but de faciliter l’accès aux informations sur le commerce de marchandises et de non-marchandises entre le pays et ses voisins d’Afrique australe.Lors du lancement du portail d’information commerciale de la Zambie dans la capitale Lusaka, le ministre du Commerce et de l’Industrie, Christopher Yaluma, a déclaré que le portail était une source crédible de statistiques commerciales sur la Zambie et devrait positionner le pays comme l’un des pays ouverts aux affaires.

« Cela devrait améliorer les flux commerciaux et consolider la position stratégique du pays dans la promotion du commerce dans la sous-région », a déclaré Yaluma.

Il a ajouté que le portail était conforme à l’Accord sur la facilitation des échanges de l’Organisation mondiale du commerce, qui appelle les gouvernements à faire preuve de transparence dans leurs relations commerciales et à fournir des guides pratiques pour les formalités commerciales.