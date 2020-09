Yoweri Museveni de l’Ouganda, Paul Kagame du Rwanda, Evariste Ndayishimiye du Burundi, João Lourenço de l’Angola sont donc attendus pour cette rencontre organisée par le président Felix Tshisekedi de la RDC et qui se tiendra à l’Hôtel Serena dans la ville de Goma au Nord-Kivu.

Officiellement, rien n’a encore filtré sur l’ordre du jour, mais d’après les sources du journaledekinshasa.com, ce mini-sommet aurait comme objectif notamment, de décrisper les tensions entre l’Ouganda et le Rwanda, d’une part, et entre le Burundi et le Rwanda de l’autre. Une forte méfiance est observée ces derniers mois entre l’Ouganda et le Rwanda. Ces 2 pays s’accusent mutuellement d’espionnage, d’ingérence et de déstabilisation.

Il s’agit d’un énième sommet de réconciliation depuis plus d’un an de crise, sous la facilitation de leurs homologues congolais Félix Tshisekedi et angolais João Lourenço. Ce mini-sommet pourrait donc parvenir à arracher un accord entre les deux pays en crise.

Le nouveau Président du Burundi, Evariste Ndayishimiye, prendrait aussi part, pour sa toute première fois, à une telle rencontre. Depuis plus de 2 ans, il s’observe un regain des tensions politiques entre le Burundi et le Rwanda. Chacun de ces deux pays voisins accuse l’autre de soutenir des groupes rebelles, responsables de plusieurs attaques à l’Est de la République Démocratique du Congo.

Ce mini-sommet des chefs d’Etat, pourrait donc arracher un accord qui mettra fin aux tensions politiques qui fragilisent toute la région des grands-lacs.

Il sied de signaler que, ce mini-sommet pourrait évoquer l’accord-cadre d’Addis-Abeba. Accord signé le 24 février 2013 en vue de stabiliser notamment, l’Est de la RDC.