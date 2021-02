La ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, Marie Tumba Nzeza, a reçu en audience mardi 16 février 2021, M. Roger Denzer, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Suisse en RDC, au Congo/Brazzaville et en République du Gabon, venu solliciter le soutien de la RDC à la candidature de la Suisse au siège non permanant du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2023-2024.

« La Suisse a présenté sa candidature pour le siège non permanant au siège du Conseil de sécurité. C’est ainsi qu’elle demande à la RDC si elle peut soutenir sa candidature parce que les élections auront lieu en juin 2022 », a indiqué M. Roger Denzer.

L’ambassadeur de Suisse a également fait savoir qu’il a discuté avec son hôte, sur les dossiers liés à l’Union africaine et aussi sur d’autres dossiers importants liés aux différents accords.

A une question sur le soutien de la Suisse au mandat de la RDC à la tête de l’Union africaine pour l’exercice 2021-2022, l’ambassadeur a souligné que son pays a des liaisons très fortes avec cette institution continentale (Union africaine) en ce qui concerne surtout la paix et la sécurité , une des propriétés du Président Félix Antoine Tshisekedi pour sa mandature à la tête de l’Union africaine.

Tout en indiquant que son pays va soutenir le mandat de la RDC en ce qui concerne la Zone de libre échange au niveau du continent africain, il a souligné l’importance du commerce pour la population du continent africain pour la création des revenus.

M. Roger Denzer a mis en exergue les liens qui existent entre la RDC et la Suisse ainsi que la Suisse et l’Union africaine. «Je regarde l’année 2021 comme une année très importante pour la RDC qui assume la présidence au niveau de l’Union africaine et surtout aussi pour la Suisse parce qu’à part les Nations Unies, on considère l’Union africaine pour le développement, la paix, la sécurité, le développement économique et social de différents pays tant au niveau de l’Afrique qu’au niveau international», a-t-il souligné en substance.