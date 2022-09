La Somalie a annoncé, vendredi à New York, sa décision d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla dans les provinces du Sud du Royaume. »La Somalie décide d’ouvrir une ambassade à Rabat et un consulat général à Dakhla », a indiqué le ministre somalien des Affaires étrangères, Abshir Omar Jama, à l’issue d’un entretien avec son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La Somalie et le Maroc « soutiennent leur souveraineté et intégrité territoriale réciproques », a souligné le chef de la diplomatie somalienne dans une déclaration à la presse.

Les deux pays entretiennent des relations de longue date, basées sur l’amitié et la solidarité, a-t-il ajouté. Le ministre somalien a, en outre, affirmé qu’une feuille de route de coopération sera signée entre les deux pays.