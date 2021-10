La société civile ivoirienne pour un observatoire d’investigation sur les conflits sociopolitiques

La Convention de la société civile ivoirienne (CSCI) souhaite un Observatoire autonome d’investigation sur les actions de cohésion sociale et de conflits sociopolitiques pour le suivi-évaluation de la paix sociale en Côte d’Ivoire.Cette résolution a été arrêtée à l’issue de la 3e édition des JNC organisées par la Convention de la société civile ivoirienne les 12, 13, 14 et 15 octobre 2021 à Abidjan autour du thème « Quelle approche inclusive pour une réconciliation nationale vraie en Côte d’Ivoire ? ».

Les acteurs de la société civile souhaitent la mise en place d’un cadre de concertation national sur les questions majeures d’actualité d’ordre politique, économique, social, culturel et environnemental afin de proposer des solutions idoines consensuelles.

En outre, les participants ont demandé une institutionnalisation d’une Journée annuelle interpellative citoyenne afin de donner la parole aux communautés sur la gouvernance nationale ainsi que l’institutionnalisation des règlements des conflits par les chefs et rois.

Cette troisième édition des Journées de consensus national qui a enregistré la participation d’environ 1 000 participants a été tenue en collaboration avec l’Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d’Afrique et des Diasporas africaines (ASCAD).

Elle a réuni des partis et groupements politiques, des acteurs du secteur privé, les confessions religieuses, les organisations professionnelles et syndicales, les organisations et réseaux de la société civile.

L’objectif général de l’édition 2021 a consisté à réunir les acteurs sociaux significatifs et représentatifs du pays pour proposer de façon consensuelle, les actions fortes pour assurer une véritable réconciliation à l’ensemble des populations.

Cet objectif général s’est décliné par ailleurs en objectifs spécifiques à savoir, panser entièrement les plaies post électorales, reconnaître les préjudices causés aux communautés locales et se repentir publiquement.

La CSCI invite l’Etat ivoirien à « poser des actes officiels de réconciliation, suivis d’engagements publics de leurs suivi-réparations » et à mettre en place des mécanismes « irréversibles » de réconciliation nationale « plus jamais ça ! ».