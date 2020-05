La société civile de la ville de Baraka se félicite du cas zéro de la Covid-19 dans la ville.

Dans un communiqué rendu public ce lundi dans la journée, cette structure citoyenne félicite le maire de Baraka qui vient de déclarer qu’aucun cas de Covid-19 n’est enregistré dans la ville de Baraka après réunion de l’équipe de riposte mise en place ayant statué sur les rumeurs qui ont paniqué la semaine dernière toute la ville en faisant état de la présence d’un cas de Covid-19 qui serait traiter à l’hôpital MSF/Baraka.

Déjà à partir de la semaine dernière cette société civile avait mis en garde toute personne qui s’évertuerait à fabriquer le cas de Covid-19 dans la ville de Baraka pour des raisons pécuniaires comme cela est entendu ailleurs. La société civile de la ville de Baraka informe la population de toute la ville, l’existence à travers le monde et la RDC de Covid-19 et invite la population à respecter les règles d’hygiène et de se référer au message du chef de l’Etat pour combattre cette pandémie.

Source: ACP