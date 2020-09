Les membres du Comité de conjoncture économique, constante que, la situation générale du secteur économique est inquiétante au niveau mondial, et peut impacter négativement l’économie congolaise.

Au cours de leur traditionnelle réunion de mardi 1er septembre, présidée par le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, ces derniers, constante que, la s situation générale du secteur économique est inquiétante pour la République Démocratique du Congo.

Pour Jean-Baudouin Mayo Mambeke ministre du Budget, qui a fait la restitution de cette séance de travail, les membres du Comité de Conjoncture ont examiné précisément deux dossiers présentés par la ministre du Plan, Elysée Munembwe et le ministre des Mines, Willy Kitobo.

Selon eux, l’évolution de la situation économique soit inquiétante au plan mondial, les efforts fournis par le Gouvernement de la République, avec l’accompagnement de la Banque centrale du Congo ( BCC), depuis la signature du Pacte de Stabilité du Cadre Macro-économique et Monétaire, donne des bons résultats.

Pour preuve, dit Jean-Baudouin Mayo Mambeke, « le taux de change est resté stable depuis la dernière évaluation, et l’on observe également un net ralentissement du rythme de formation des prix ».

D’après la dépêche de la Primature, la note d’information relative à la production minière examinée par le Comité de conjoncture, a révélé que le prix du Cuivre a connu encore une légère augmentation et a franchi la barre de 6.000 dollars la tonne. Le prix du Cobalt se situe à plus de 33.000 dollars Américains la tonne métrique et l’Or aussi continue à bien se comporter sur le marché mondial. A cet effet, le comité de Conjoncture se dit satisfait sur cet état reluisant du secteur Minier. Conclu Jean-Baudouin Mayo Mambeke ministre du Budget.