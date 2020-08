La SADC condamne les attaques terroristes au Mozambique

La Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a, dans un communiqué publié lundi après son sommet annuel, condamné les attaques terroristes dans la région de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, a appris APA.Condamnant ces attaques terroristes au Mozambique qui auraient été perpétrées par une cellule terroriste de l’État islamique, les dirigeants du bloc régional se sont engagés à soutenir cet État membre dans sa lutte contre le terrorisme.

« Le sommet a exprimé la solidarité et l’engagement de la SADC à soutenir le Mozambique dans sa lutte contre le terrorisme et les attaques violentes, et a condamné tous les actes de terrorisme et les attaques armées », indique le communiqué.

La décision du Mozambique de porter à l’attention de la SADC les violentes attaques sur son territoire a été saluée par le sommet de deux jours qui a également félicité Maputo pour ses efforts continus dans la lutte contre les attaques terroristes à Cabo Delgado qui a perdu Port Mocímboa da Praia au profit des terroristes il y a deux semaines.

L’armée mozambicaine aurait encerclé les terroristes afin de les chasser de la ville portuaire de Mocímboa da Praia.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, le Premier ministre du Lesotho, Moeketsi Majoro, le président mozambicain, Filipe Jacinto Nyusi, le président du Malawi, Lazarus Chakwera, ainsi que le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, se sont exprimés lors du sommet.

Le président du Botswana, Mokgweetsi Masisi, a été élu président de l’organe pour la politique, la défense et la coopération en matière de sécurité, tandis que Ramaphosa a été élu président entrant de l’organe pour la politique, la défense et la coopération en matière de sécurité.

Lorsque la situation sanitaire le permettra, les dirigeants ont convenu de tenir un sommet à Maputo en mars 2021, renseigne le communiqué.