Le patron du Quartier Latin International Koffi Olomide, a annoncé une tournée africaine pour rendre hommage à sa défunte mère, Maman Amy et à toutes les femmes de l’Afrique de l’Ouest du 17 avril au 18 août 2021.

Pendant 90 jours, le vieux quadra koraman et son groupe vont livrer plus de 25 concerts dans plus de 14 pays et 17 villes de l’Afrique de l’Ouest.

« Je vous annonce ma tournée africaine avec un de concerts dans différents pays de mon Afrique, du 17 avril au 18 août. 90 jours de concerts », a indiqué Koffi Olomide sur sa page Facebook.

La tournée « Koffi One Tour », s’inscrit aussi dans le cadre de la sensibilisation pour dire stop à l’immigration de la jeunesse africaine.

Il sied de rappeler que, Koffi Olomide l’une des icônes de la musique africaine partagera le podium avec plus de 700 artistes de l’Afrique de l’Ouest.