La Rétrospective 2021 au menu des hebdomadaires marocains

La rétrospective 2021 est le sujet principal traité par les la presse hebdomadaire.+Challenge+ écrit que « malgré les contraintes, très fortes, nous avons traversé 2021 avec un minimum de dégâts », comparativement à des pays similaires, et ce sur le plan économique et sanitaire, alors que pour le reste, « nous sommes logés à la même enseigne ».

Sauf que grâce à la vision de SM le Roi, « nous lançons un train de réformes structurantes, essentielles, qui nous projettent dans l’avenir », fait remarquer l’hebdomadaire.

Il estime, par ailleurs, que 2022 « est une année charnière », où « il faut absolument tenir les agendas, même si les contraintes s’amoncellent », notant que sur le plan économique, les prévisions du gouvernement sont « réalistes ».

+La Vie Eco+ estime que 2021 aura été une année « dose de rappel », voire une troisième dose pour le « boost ».

Et depuis l’apparition de la nouvelle souche, baptisée Omicron, à la propagation explosive, l’année 2021 se termine sur un « remake » de 2020, plus pandémique mais, cette fois-ci, avec un monde mieux préparé, constate le journal.

Au fil des vagues qui se sont succédé se fait aussi l’apprentissage de la gestion de la situation de crise sanitaire et de ses répercussions économiques et sociales, relève-t-il, notant que le Maroc a déployé, depuis 2020 et tout au long de 2021, toutes sortes de programmes et de mécanismes pour préserver, certes, les vies humaines d’abord, mais aussi les revenus, les emplois, la cohésion et la mobilisation.

+Le Temps+ indique que l’année qui s’achève « nous aura laissé un maelström de sentiments, d’impressions, d’expériences et de souvenirs marquants à tous les plans ».

On a eu droit, une année durant, à « un condensé de tous les extrêmes » et « beaucoup d’entre nous en sortent durablement, peut-être définitivement, changés », relève la publication.