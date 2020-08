« La RDC abrite aujourd’hui la plus grande population de déplacés internes en Afrique avec 5,5 millions de personnes déplacées selon les données confirmées au cours des deux dernières années. Soit, environ 400 000 de plus qu’en septembre 2019 », a indiqué Oxfam en marge de la Journée Mondiale de l’aide humanitaire célébrée ce mercredi 19 août.

Cette ONG internationale rappelle que six mois après que la RDC ait enregistré son premier cas de covid-19, les besoins humanitaires restent importants même si des progrès considérables ont été atteints avec la déclaration de la fin de la 10e épidémie d’Ébola au Nord-Kivu.

Dans son communiqué de presse publié à l’occasion de la célébration de la Journée Mondiale de l’aide humanitaire, Oxfam indique qu’au centre des pires interventions humanitaires qu’a connue la RDC, les travailleurs humanitaires ont apporté une aide cruciale dans des situations de plus en plus complexes et dangereuses.

Cette organisation internationale ajoute que depuis le début de l’année 2020, la situation humanitaire s’est détériorée dans l’Est de la RDC. Elle parle de la recrudescence des mouvements de population et des incidents de protection causés par l’intensification des conflits, particulièrement dans les territoires de Djugu et Mahagi (Province de l’Ituri), de Rutshuru et Beni (dans le Nord-Kivu), et de Nyunzu (dans le Tanganyika).

« Devant cette observation, la Journée Mondiale de l’Aide Humanitaire est l’occasion pour Oxfam de rappeler ces défis et inviter tous les partenaires à soutenir tous ces héros de l’humanitaire qui malgré le contexte humanitaire déjà fragile, et l’impact négatif du covid-19 sur leurs vies, font tout leur possible pourque ce contexte humanitaire volatile ne vient enfoncer les vies des milliers de personnes en besoin à travers la RDC », déclare Mme Corinne N’daw, Directrice Pays d’Oxfam.



Source: Radio Okapi