La RDC a dépassé la barre de 43.000 cas confirmés de Covid-19

La République démocratique du Congo (RDC) a dépassé mardi la barre de quarante-trois mille (43.000) cas de Covid-19 en enregistrant cent trente-neuf (139) nouveaux cas confirmés sur 1.048 échantillons testés, rapporte le bulletin quotidien du Secrétariat technique du comité national multisectoriel de riposte à la pandémie de Covid-19.

Sur les 139 nouveaux cas notifiés, on trouve 120 à Kinshasa, 14 dans le Haut-Katanga, 4 au Nord-Kivu et 1 au Kasaï Central. Aucun nouveau décès n’a été enregistré parmi les cas confirmés. Il n’y a eu aucune nouvelle guérison dans les centres de traitement Covid (CTCo) et parmi les patients suivis à domicile.

Depuis la déclaration de l’épidémie, le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 43.020 dont 43.019 cas confirmés au laboratoire et 1 cas probable. Au total, il y a eu 969 décès et 28.526 personnes guéries.

Le test Covid-19 est gratuit en République démocratique du Congo, sauf pour les voyageurs qui devront débourser 30 dollars américains, rappelle-t-on.

Toutes les vingt-six (26) provinces de la RDC sont touchées par cette épidémie. Il s’agit des provinces de Kinshasa (31.075 cas), du Nord-Kivu (3.404 cas), du Kongo Central (2.313 cas), du Haut-Katanga (2.231 cas), du Lualaba (1.070 cas), du Sud-Kivu (979 cas), de la Tshopo (486 cas), de l’Ituri (476 cas), du Haut-Uélé (330 cas), de l’Equateur (231 cas), du Nord-Ubangi (103 cas), du Kasaï (82 cas), du Haut-Lomami (49 cas), du Kasaï Central (45 cas), du Maniema (42 cas), du Kasaï Oriental (38 cas), du Tanganyika (19 cas), du Kwilu (12 cas), du Sud-Ubangi (11 cas), du Bas-Uélé (7 cas), du Kwango (5 cas), du Sankuru (3 cas), de la Tshuapa (3 cas), de la Mongala (3 cas), du Maï-Ndombe (2 cas) et de Lomami (2 cas).

66.562 personnes vaccinées contre la Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca depuis le début de la vaccination

Le bulletin du Secrétariat technique du comité national multisectoriel de riposte à la pandémie de Covid-19, indique également que depuis le début de la vaccination en RDC, le 19 avril 2021, avec le vaccin AstraZeneca, 66.562 personnes ont été vaccinées dans 11 provinces jusqu’au 05 juillet 2021, dont 66.562 pour la première dose et 1.593 pour la deuxième dose.

En date du lundi 05 juillet 2021, quatre cent soixante-dix (470) personnes ont été vaccinées dans huit (8) provinces, dont 110 à Kinshasa, 102 au Nord-Kivu, 71 dans le Haut-Katanga, 55 au Sud-Kivu, 49 à la Tshopo, 40 au Sud-Ubangi, 22 au Lualaba et 21 à l’Equateur.

Le nombre de personnes vaccinées avec la première dose du vaccin AstraZeneca par province se présente de la manière suivante : 21.603 à Kinshasa, 10.901 dans le Haut-Katanga, 10.025 au Kongo Central, 6.270 au Nord-Kivu, 5.797 au Lualaba, 4.049 en Ituri, 3.771 dans le Haut-Uélé, 3.442 au Sud-Kivu, 379 au Sud-Ubangi, 251 à la Tshopo et 74 à l’Equateur.

Actuellement, la deuxième dose du vaccin AstraZeneca est administrée dans trois provinces de la RDC. Il s’agit de Kinshasa (1.502 personnes vaccinées), du Sud-Kivu (57 personnes vaccinées) et du Haut-Katanga (34 personnes vaccinées). De nouveaux sites de vaccination sont en cours de déploiement. Au total, 336 sites sont fonctionnels sur les 498 prévus.