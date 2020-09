Le chef de l’État congolais Félix Tshisekedi, participe à l’ouverture du débat de l’Assemblée générale des Nations Unies. Son allocution à la 75 è session, est prévue à 21h, heure de Kinshasa.

Pour cette année, les travaux de à la 75è Assemblée générale des nations unies, se déroulent dans des conditions inhabituelles en raison de la pandémie de la Covid-19 qui continue a secoué le monde. Le Chef de l’État Félix Tshisekedi, s’exprimera à 21heures (heure locale), 14 heures (heure de New York).

Tous les chefs d’État et de gouvernement membre des nations unies, n’ont pas fait le déplacement de New York cette année et vont prononcer leurs discours dans des vidéos enregistrées.

Il sied de signaler que, à l’ouverture de cette session, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a donné 100 jours à la communauté internationale pour arriver à un cessez-le-feu mondial. « Aujourd’hui, j’engage la communauté internationale à redoubler d’efforts pour que ce cessez-le-feu mondial devienne une réalité d’ici à la fin de l’année. Nous avons exactement 100 jours », a-t-il exigé.